В Бразилии во время подготовки к концерту Шакиры произошел трагический инцидент с рабочим

Рабочий получил несовместимые с жизнью травмы во время сборки сцены для концерта колумбийской певицы Шакиры в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на заявление государственной пожарной службы.
«Пострадавший получил тяжелые травмы нижних конечностей в результате защемления в подъемной системе», — говорится в публикации.
19 марта в Москве 26-летний рабочий упал в шахту лифта с высоты 10-го этажа. Спасти мужчину не смогли.
26 января в Татарстане экскаваторщика придавило ковшом во время работ в поле. 34-летний работник строительной организации занимался демонтажом металлических конструкций и попросил оператора экскаватора поднять один из поддонов. Ковш машины неожиданно опустился и придавил рабочего. Мужчину доставили в больницу, спасти его не удалось.
Ранее рабочий выжил после падения с 32-го этажа на стройке в Нижнем Новгороде.