В Бразилии во время подготовки к концерту Шакиры произошел трагический инцидент с рабочим

Рабочий не выжил из-за ЧП, произошедшего во время подготовки к концерту Шакиры

Nicolas Gerardin/shakira/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рабочий получил несовместимые с жизнью травмы во время сборки сцены для концерта колумбийской певицы Шакиры в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на заявление государственной пожарной службы.

«Пострадавший получил тяжелые травмы нижних конечностей в результате защемления в подъемной системе», — говорится в публикации.

