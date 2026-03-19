Рабочий упал с высоты 10-го этажа в шахту лифта на стройке в Москве

В Москве прокуратура устанавливает обстоятельства несчастного случая на стройке в Солнцево. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел на улице Производственная, 26-летний рабочий упал в шахту лифта с высоты 10-го этажа. Спасти мужчину не смогли. По факту произошедшего проверку проводит столичная прокуратура, обстоятельства несчастного случая устанавливаются.

До этого в Татарстане экскаваторщика придавило ковшом во время работ в поле. 34-летний работник строительной организации занимался демонтажом металлических конструкций и попросил оператора экскаватора поднять один из поддонов. Ковш машины неожиданно опустился и придавил рабочего. Мужчину доставили в больницу, спасти его не удалось. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил охраны труда

Ранее эстакада рухнула на рабочих авиазавода в Иркутске.

 
