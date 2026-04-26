Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Работавшая в Чернобыле медсестра раскрыла размер «баснословных выплат» ликвидаторам

Медики, участвовавшие в ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), получали «баснословные выплаты». Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала работавшая в Чернобыле медсестра Инна Гуменюк.

«Если дома (в больнице в Винницкой области. — прим. ред.) я получала 95 рублей в месяц, то за время работы в Чернобыле заработала 1671 рубль», — сказала медик.

Гуменюк уточнила, что работала в чернобыльской зоне с 30 сентября по 30 октября. По ее словам, она и другие медики трудились в поликлинике ежедневно по 18 часов, им приходилось жить там же, на месте.

До этого один из участников ликвидации, председатель Курганской региональной организации «Союз-Чернобыль» Сергей Мишкарев заявил, что многие первые ликвидаторы аварии на ЧАЭС не осознавали масштаб грозящей им опасности.

Со дня аварии на Чернобыльской АЭС прошло 40 лет — она стала крупнейшей по последствиям техногенной катастрофой в XX веке. В результате взрыва реактор станции был полностью разрушен, а в атмосферу попало большое количество радиоактивных веществ. Впоследствии над реактором возвели защитный саркофаг. В феврале 2025 года специалисты МАГАТЭ заявили, что он утратил свои защитные функции после того, как был поврежден ударом беспилотника.

Ранее следы чернобыльской катастрофы нашли в грибах Финляндии спустя 40 лет после аварии.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!