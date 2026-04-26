Работавшая в Чернобыле медсестра раскрыла размер «баснословных выплат» ликвидаторам

Медики, участвовавшие в ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), получали «баснословные выплаты». Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала работавшая в Чернобыле медсестра Инна Гуменюк.

«Если дома (в больнице в Винницкой области. — прим. ред.) я получала 95 рублей в месяц, то за время работы в Чернобыле заработала 1671 рубль», — сказала медик.

Гуменюк уточнила, что работала в чернобыльской зоне с 30 сентября по 30 октября. По ее словам, она и другие медики трудились в поликлинике ежедневно по 18 часов, им приходилось жить там же, на месте.

До этого один из участников ликвидации, председатель Курганской региональной организации «Союз-Чернобыль» Сергей Мишкарев заявил, что многие первые ликвидаторы аварии на ЧАЭС не осознавали масштаб грозящей им опасности.

Со дня аварии на Чернобыльской АЭС прошло 40 лет — она стала крупнейшей по последствиям техногенной катастрофой в XX веке. В результате взрыва реактор станции был полностью разрушен, а в атмосферу попало большое количество радиоактивных веществ. Впоследствии над реактором возвели защитный саркофаг. В феврале 2025 года специалисты МАГАТЭ заявили, что он утратил свои защитные функции после того, как был поврежден ударом беспилотника.

Ранее следы чернобыльской катастрофы нашли в грибах Финляндии спустя 40 лет после аварии.