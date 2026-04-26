Стало известно о трагическом заблуждении первых ликвидаторов аварии в Чернобыле

Мишкарев: ликвидаторы ЧАЭС в полной мере не осознавали опасности
Многие первые ликвидаторы аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) не осознавали масштаб грозящей им опасности. Об этом сообщил один из участников ликвидации, председатель Курганской региональной организации «Союз-Чернобыль» Сергей Мишкарев в беседе с «Лентой.ру».

По его словам, ликвидаторам было очень мало известно об аварии, и они сами вызывались работать в самых опасных зонах.

Специалист отметил, что на некоторых участках можно было работать только по две минуты в сутки. Суммарная доза облучения не должна была превышать 10 рентген — именно эта цифра считалась порогом безопасного пребывания в зоне аварии.

«Многие сами стремились попасть в наиболее опасные зоны. Там можно было быстрее набирать те самые десять рентген и отправиться домой, к семье», — рассказал Мишкарев.

26 апреля исполнилось 40 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС — крупнейшей по масштабу ущерба и последствиям техногенной катастрофы XX века. Авария произошла примерно в 15 километрах от Чернобыля, на территории Киевской области. В результате взрыва реактор ЧАЭС был полностью разрушен, а в атмосферу попало большое количество радиоактивных веществ, в том числе долгоживущих.

Ранее глава МИД Эстонии обратился к России в годовщину катастрофы на ЧАЭС.

 
