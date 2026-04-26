Стало известно о трагическом заблуждении первых ликвидаторов аварии в Чернобыле

Многие первые ликвидаторы аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) не осознавали масштаб грозящей им опасности. Об этом сообщил один из участников ликвидации, председатель Курганской региональной организации «Союз-Чернобыль» Сергей Мишкарев в беседе с «Лентой.ру».

По его словам, ликвидаторам было очень мало известно об аварии, и они сами вызывались работать в самых опасных зонах.

Специалист отметил, что на некоторых участках можно было работать только по две минуты в сутки. Суммарная доза облучения не должна была превышать 10 рентген — именно эта цифра считалась порогом безопасного пребывания в зоне аварии.

«Многие сами стремились попасть в наиболее опасные зоны. Там можно было быстрее набирать те самые десять рентген и отправиться домой, к семье», — рассказал Мишкарев.

26 апреля исполнилось 40 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС — крупнейшей по масштабу ущерба и последствиям техногенной катастрофы XX века. Авария произошла примерно в 15 километрах от Чернобыля, на территории Киевской области. В результате взрыва реактор ЧАЭС был полностью разрушен, а в атмосферу попало большое количество радиоактивных веществ, в том числе долгоживущих.

