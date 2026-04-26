Стали известны обстоятельства смерти Героя России Петрова

Глава администрации Якутии: Герою РФ Петрову стало плохо во время поездки к другу
Telegram-канал «Айсен Николаев»

Герой РФ Алексей Петров почувствовал себя плохо во время поездки к другу, но спасти его не удалось. Об этом рассказал ТАСС руководитель администрации главы и правительства Республики Саха (Якутия), руководитель правительственной комиссии Георгий Михайлов.

По предварительной информации, самочувствие военнослужащего ухудшилось, когда он ездил к другу в Хангаласский район республики, ему вызвали скорую помощь, сообщил Михайлов. Однако точную причину смерти установят во время экспертизы, отметил представитель администрации.

О смерти Героя России 25 апреля сообщил глава Якутии Айсен Николаев. Церемониу прощания с военнослужащим планируется провести в Якутске 28 апреля, а 30 апреля — в его родном Магасском наслеге.

Звание Героя России Петрову было присвоено 6 июля прошлого года указом президента РФ Владимира Путин. В зоне спецоперации боец служил под позывным «Медведь», он участвовал в десятках штурмов и пережил восемь дней окружения фактически в одиночку.

Ранее стало известно о гибели в зоне СВО Героя России Муслима Муслимова.

 
