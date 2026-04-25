В Якутии скоропостижно умер Герой России и участник СВО Алексей Петров

В Якутии скоропостижно умер Герой России и участник специальной военной операции (СВО) Алексей Петров. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Айсен Николаев.

Он назвал кончину Петрова тяжелой утратой для всего региона. По словам чиновника, он был человеком исключительного мужества и несгибаемой силы духа. На передовой этот боец с позывным «Медведь» проявил настоящий героизм, до конца оставаясь верным воинскому долгу, своим товарищам и Родине, отметил Николаев.

Глава Якутии рассказал, что после тяжелейшего ранения Петров продолжил активную жизнь, поддерживал боевых товарищей, встречался с семьями погибших и своим примером демонстрировал, что значит быть сильным человеком.

Как отметил Николаев, подвиг этого воина навсегда останется в истории республики и России.

«Для нас Алексей Рафаэлович был и останется Героем – смелым воином, настоящим сыном Якутии, человеком большого сердца и твердого характера», — подчеркнул он.

Также глава региона выразил соболезнования родным и близким Петрова, его друзьям, землякам и боевым товарищам.

