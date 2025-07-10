Якутянин с позывным «Медведь» стал Героем России

Ефрейтору Алексею Петрову из села Магасс Верхневилюйского района Якутии присвоили звание Героя России. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Айсен Николаев.

Он заявил, что военнослужащий с позывным «Медведь» стал двенадцатым Героем РФ из Якутии в ходе СВО.

«Это воин с несокрушимой силой духа и настоящим мужеством. В боях Алексей проявил выдающуюся храбрость. Штурмовал позиции противника, освобождал населенные пункты, лично уничтожил несколько пулеметных точек, ликвидировал десятки боевиков и единиц техники», — написал Николаев.

По его словам, во время ожесточенных боев Петров получил тяжелые ранения, потеряв обе ноги.

До этого президент России Владимир Путин наградил Героя России Андрея Григорьева с позывным «Тута» медалью «Золотая Звезда». Этот военный из Якутии стал известен после того, как в интернете появилось видео, снятое камерой украинского солдата во время попытки ВСУ провести контратаку на село Трудовое. Запись зафиксировала рукопашный бой между противниками, где российский штурмовик защищал свои позиции. На кадрах видны последние мгновения жизни украинского солдата, который в финале схватки умоляет российского военнослужащего отпустить его и «позволить уйти с миром». Позже россиянин рассказал, что когда началась рукопашная, обоим бойцам стало ясно, что в живых останется только один.

Ранее Путин похвалил бойцов из Якутии во время встречи с участниками «Времени героев».