В США подозреваемого в стрельбе на мероприятии с Трампом отправили в больницу

WP: подозреваемый в стрельбе на мероприятии с Трампом отправлен в больницу

Подозреваемый в стрельбе на мероприятии с президентом США Дональдом Трампом отправлен в больницу. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на американского чиновника и источник в правоохранительных органах.

«Подозреваемый жив, его доставили в больницу», — сказано в публикации.

Также сообщалось, что в ходе инцидента был ранен офицер Секретной службы, которого тоже отправили в медицинское учреждение.

До этого президента США вывели с ужина ассоциации корреспондентов Белого дома из-за странного шума в зале.

Встречу прервали после звука нескольких хлопков, участников мероприятия попросили удалиться. На сцену, где был американский лидер, вышли сотрудники Секретной службы США с оружием.

Трамп рассказал, что мужчину, открывшего стрельбу, задержали. По словам главы Белого дома, Секретная служба и правоохранительные органы проделали фантастическую работу.

Ранее в США мужчина получил пожизненный срок за покушение на Трампа.