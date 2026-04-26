В США подозреваемого в стрельбе на мероприятии с Трампом отправили в больницу

Подозреваемый в стрельбе на мероприятии с президентом США Дональдом Трампом отправлен в больницу. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на американского чиновника и источник в правоохранительных органах.
«Подозреваемый жив, его доставили в больницу», — сказано в публикации.
Также сообщалось, что в ходе инцидента был ранен офицер Секретной службы, которого тоже отправили в медицинское учреждение.
До этого президента США вывели с ужина ассоциации корреспондентов Белого дома из-за странного шума в зале.
Встречу прервали после звука нескольких хлопков, участников мероприятия попросили удалиться. На сцену, где был американский лидер, вышли сотрудники Секретной службы США с оружием.
Трамп рассказал, что мужчину, открывшего стрельбу, задержали. По словам главы Белого дома, Секретная служба и правоохранительные органы проделали фантастическую работу.
Ранее в США мужчина получил пожизненный срок за покушение на Трампа.