Трамп заявил о задержании стрелявшего на мероприятии в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп заявил на своей странице в соцсети Truth Social, что человека, устроившего стрельбу на мероприятии в Вашингтоне, задержали.

«Непростой вечер в Вашингтоне. Секретная служба и правоохранительные органы проделали фантастическую работу. Они действовали быстро и мужественно», — написал глава Белого дома.

Трамп уточнил, что после задержания человека, открывшего стрельбу, он рекомендовал продолжить мероприятие, но подчеркнул, что будет полностью руководствоваться указаниями правоохранительных органов. По словам американского лидера, решение по этому поводу примут в ближайшее время.

Незадолго до этого журналист Кейтлин Коллинз в эфире CNN сообщила, что сотрудники Секретной службы ликвидировали человека, устроившего стрельбу на мероприятии с Дональдом Трампом.

Незадолго до этого президента США вывели с ужина ассоциации корреспондентов Белого дома из-за странного шума в зале.

Встречу прервали после звука нескольких хлопков, участников мероприятия попросили удалиться. На сцену, где был американский лидер, вышли сотрудники Секретной службы США с оружием.

Ранее в США мужчина получил пожизненный срок за покушение на Трампа.

 
