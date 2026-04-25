Еще в двух российских аэропортах ввели временные ограничения

Росавиация: аэропорты Екатеринбурга и Перми временно не работают

В аэропортах Екатеринбурга и Перми введены временные ограничения, сообщает Росавиация в Telegram-канале.

Отмечается, что ограничения действуют в «Кольцово» и «Большом Савино».

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

24 апреля Росавиация сообщала, что в аэропорту Самары были введены временные ограничения.

Также 18 апреля в аэропортах Череповца и Вологды были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

До этого сообщалось, что ограничения на полеты были введены также в Оренбурге, Нижнекамске (Бегишево), Бугульме, Ярославле и Нижнем Новгороде. Сообщений о том, что они были сняты до сих пор не поступало.

Ограничения на полеты коснулись и аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге. Он принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Ранее пилоты двух самолетов увидели дрон в районе московского аэропорта.