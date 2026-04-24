Минздрав сообщил о состоянии пострадавших после атаки БПЛА в Самаре

Минздрав: в больницах после атаки БПЛА в Самаре остаются два человека

Шесть человек пострадали в Самаре после атаки беспилотников 23 апреля. Об этом «Самарской газете» сообщили в региональном минздраве.

Двоих пострадавших госпитализировали. Сейчас они находятся в состоянии средней и тяжелой степени тяжести. Остальным назначили амбулаторное лечение.

Самарская область подвергалась ударам вражеских дронов два дня подряд. Первую волну атак зафиксировали в среду, 22 апреля. Один из беспилотников попал в жилой дом в Сызрани. В результате этого обрушился подъезд. Пострадали более десяти человек.

Вторая атака произошла в четверг, 23 апреля. Беспилотники атаковали промышленное предприятие в Новокуйбышевске и жилой дом в Самаре.

Мэр Самары Иван Носков сообщил, что эксперты осмотрели поврежденное здание. Разбитые окна заменят за счет муниципалитета. Жильцов временно переселили в пункты временного размещения, где им предоставляют питание и психологическую поддержку. Электричество в доме восстановили.

Ранее в Туапсе выявили превышение содержания сажи в воздухе после ударов БПЛА.