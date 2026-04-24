Бывшему вице-мэру Нижнего Новгорода предъявили иск на 328 млн рублей

Прокуратура Нижегородской области направила в суд иск о взыскании 328 млн рублей с бывшего первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода Ильи Штокмана, который обвиняется во взятке. Иск предъявлен и к аффилированным с ним лицам, сообщает прокуратура области.

В заявлении ведомства говорится, что чиновник, в период с сентября 2022 года по сентябрь 2025 года занимая должность первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода, нарушил закон, принимая участие в управлении коммерческими структурами через доверенных лиц и извлекая из этого выгоду.

«Выявленные факты послужили основанием для направления прокуратурой области в Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода искового заявления о взыскании с бывшего служащего и аффилированных лиц активов на сумму 328 млн рублей», — отмечается в сообщении.

30 сентября 2025 года Штокмана также обвинили в получении крупной взятки. 26 сентября сообщалось, что экс-чиновника арестовали.

В конце сентября 2022 года Штокман отправился на специальную военную операцию на Украине, продолжая оставаться на своем чиновничьем посту. 27 августа прошлого года глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев заявил, что Штокман больше не является его замом.

