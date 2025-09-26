На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ сообщили об аресте бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода

РИА Новости: бывший вице-мэр Нижнего Новгорода Штокман арестован на два месяца
Telegram-канал NewsNN | Нижний Новгород

Бывший вице-мэр Нижнего Новгорода Илья Штокман арестован на два месяца по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

«Штокман арестован на два месяца по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», — уточнил он.

Источник рассказал, что уголовное дело касается событий, которые произошли несколько лет назад, когда Штокман работал в администрации Нижнего Новгорода. Речь идет о многомиллионной взятке.

О задержании бывшего вице-мэра сообщил утром 26 сентября Telegram-канал NewsNN со ссылкой на полковника полиции в отставке Алексея Трифонова.

По информации Telegram-канала SHOT, Штокман получил взятку во время работы в мэрии. Журналисты рассказали также об обысках в городской администрации. Кроме того, сообщалось, что мужчину доставляют в Нижний Новгород.

Ранее суд арестовал имущество экс-мэра Красноярска по делу о взятках.

