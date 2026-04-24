Cуд закрыл процесс по делу экс-замглавы Минобороны Тимура Иванова

Московский суд начал в закрытом от СМИ и публики режиме рассматривать второе уголовное дело бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова о взятках на общую сумму 1,3 млрд рублей, отмывании денег в особо крупном размере, а также незаконном хранении и изготовлении оружия. Об этом сообщает ТАСС.

«На скамье подсудимых с уже осужденным экс-чиновником Минобороны также находится признавший на стадии предварительного расследования вину в даче взятки за попустительство по службе бизнесмен Александр Фомин», — сказано в материале.

Дело в отношении третьего фигуранта Сергея Бородина выделено в отдельное производство. Его направят в суд после того, как Бородин и его адвокаты ознакомится с материалами, отмечает агентство.

В конце марта Иванов после изучения второго уголовного дела, в рамках которого ему предъявлены обвинения в получении взяток на сумму свыше 1,3 млрд рублей и других правонарушениях, заявил о своем намерении заключить досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой. Он готов предоставить информацию о незаконной деятельности ряда высокопоставленных лиц, а также об их имуществе, которое может быть конфисковано в пользу государства. Иванов связывает свою готовность к сотрудничеству с желанием получить «объективную оценку» своих действий: он отрицает получение взяток, признавая лишь случаи злоупотребления служебными полномочиями.

Ранее суд продлил арест экс-замминистра обороны Иванова по делу о взятках.