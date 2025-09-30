На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ушедшего на СВО бывшего замглавы Нижнего Новгорода обвинили в крупной взятке

СК: экс-замглавы Нижнего Новгорода Штокмана обвинили во взятке на 55 млн рублей
Валерий Шарифулин/РИА Новости

Бывшему замглавы администрации Нижнего Новгорода Илье Штокману предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России в Telegram-канале.

26 сентября стало известно, что экс-чиновника арестовали на два месяца.

Отмечается, что в настоящее время следствие устанавливает иные эпизоды противоправной деятельности фигуранта.

Штокман был назначен заместителем главы администрации города – директором департамента информационных технологий и развития городской цифровой инфраструктуры 28 сентября 2020 года. 14 декабря того же года он стал первым заместителем главы администрации Нижнего Новгорода.

В конце сентября 2022 года Штокман ушел на специальную военную операцию на Украине, при этом должность за ним сохранялась. 27 августа глава города Юрий Шалабаев сообщил, что Штокман больше не является его заместителем.

Ранее бывший депутат Госдумы отправился в зону СВО.

