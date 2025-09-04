На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Родные задержанного в Баку россиянина не могут с ним связаться два месяца

ТАСС: связи с арестованным в Азербайджане гражданином РФ нет уже два месяца
true
true
true
close
Aziz Karimov/AP

Родственники россиянина Александра Вайсеро, которого арестовали в Азербайджане в июле, на протяжении двух месяцев не могут выйти с ним на связь. Об этом ТАСС сообщила его мать Инна Вайсеро.

«Никакой информации нет, не можем связаться [с Александром]. Как [в июле] арестовали, не можем связаться», — сказала она.

По словам матери арестованного, в настоящее время она ожидает разрешения на свидание с сыном, над этим работает адвокат. Вайсеро отметила, что дата заседания, посвященного продлению меры пресечения, еще не назначена. При этом, подчеркнула она, некоторые из задержанных поддерживают связь с родственниками.

1 июля в Баку задержали и отправили под арест восемь граждан России, обвиняемых в транзите наркотиков из Ирана, онлайн-торговле запрещенными веществами и кибермошенничестве. По словам Вайсеро, ее сын уезжал в Баку как турист.

Арестованные в Баку по подозрению в транзите наркотиков и кибермошенничестве россияне содержатся в двухместных камерах. Со слов их матерей, питание в азербайджанском СИЗО «нормальное». При этом относятся к задержанным «показательно нейтрально». СМИ пишут, что местные адвокаты отказываются работать с россиянами по «политическим мотивам», но в Баку это отрицают. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД РФ призвали Азербайджан освободить задержанных россиян.

