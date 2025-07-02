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Мать туриста, задержанного в Баку, не может связаться с сыном

Мать задержанного в Баку туриста Вайсеро заявила, что не может связаться с сыном
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Мать задержанного в Баку туриста из Екатеринбурга Александра Вайсеро не может связаться с сыном. Об этом женщина рассказала РИА Новости.

По словам Инны Вайсеро, ее сын уехал в Баку в июне как турист. Она сообщила, что он оказался в числе восьми россиян, которых 1 июля задержали в Баку по обвинению в транзите наркотиков из Ирана, их обороте, а также в кибермошенничестве.

«Связи, конечно, нет пока», — сказала собеседница агентства.

1 июля Сабаильский районный суд заключил под стражу на четыре месяца четверых из восьми задержанных граждан РФ.

Российские СМИ смогли установить личности задержанных — среди них оказались четверо IT-специалистов, психолог, турист и студент архитектурного вуза из Санкт-Петербурга.

До этого азербайджанский портал Report.az сообщил, что в Баку ликвидировали две организованные преступные группы с участием россиян, подозреваемых в транзите наркотиков из Ирана, интернет-торговле и кибермошенничестве. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по факту противоправных действий указанных лиц.

Ранее азербайджанская диаспора в РФ раскритиковала реакцию Баку на события в Екатеринбурге.

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