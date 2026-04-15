В Турции ввели цензуру на публикации после стрельбы в школе

В Турции ввели запрет на публикации после стрельбы в школе
Faraways/Shutterstock/FOTODOM

Власти Турции ввели запрет на публикацию неофициальной информации, касающейся стрельбы в школе в провинции Кахраманмараш. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил глава минюста Турции Акын Гюрлек.

Он уточнил, что расследование происшествия продолжается — следователи работают на месте ЧП.

«В интересах следствия введен запрет на публикацию информации. Важно, чтобы средства массовой информации строго соблюдали конфиденциальность расследования», — отметил Гюрлек.

Сведения о соответствующем запрете также были обнародованы на сайте прокуратуры страны, а также Высшего совета по радио и телевидению. Данные ограничения для СМИ утвердил суд Кахраманмараша.

Отмечается, что подобные запреты после резонансных происшествий практикуются в Турции.

14 апреля юноша с ружьем совершил нападение на школу в городе Сиверек в Турции. Молодой человек открыл беспорядочный огонь сначала перед зданием образовательного учреждения, а затем внутри него. Позднее он забаррикадировался в здании, взяв в заложники нескольких учеников. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов эвакуировали большую часть детей, некоторые из них в попытке спастись выпрыгивали из окон. Это уже второе нападение на школу в Турции за два дня.

