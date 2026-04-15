Сын бывшего полицейского напал на школу в Турции

В Турции установили личность молодого человека, напавшего на школу в Кахраманмараше. Им оказался 16-летний ученик восьмого класса, сообщает местный телеканал Halk TV.

В публикации говорится, что подросток был сыном бывшего сотрудника полиции. Он пришел на место преступления с пятью пистолетами и семью магазинами и напал на два класса. Отмечается, что он использовал оружие своего отца, спрятанное в рюкзаке. В результате инцидента четыре человека не выжили, в том числе учитель школы, еще 20 ранены.

Это уже второе нападение на школу в Турции за два дня. 14 апреля юноша с ружьем совершил нападение на школу в городе Сиверек в Турции. Молодой человек открыл беспорядочный огонь сначала перед зданием образовательного учреждения, а затем внутри него. Позднее он забаррикадировался в здании, взяв в заложники нескольких учеников. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов эвакуировали большую часть детей, некоторые из них в попытке спастись выпрыгивали из окон.

Ранее сообщалось, что образовательные учреждения в РФ с января подвергались нападениям 13 раз.