Увеличилось число погибших в результате стрельбы в Турции

Число погибших в результате стрельбы в школе в Кахраманмараше возросло до девяти. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Мустафа Чифтчи, пишет РИА Новости.

«В результате этого инцидента погибли девять человек: восемь учеников и один учитель», — сказал глава ведомства.

По его словам, 13 пострадавших остаются в больницах. Из них шестеро в отделении интенсивной терапии, трое — в тяжелом состоянии.

До этого сообщалось, что напавшим оказался 16-летний ученик восьмого класса. Как выяснили журналисты, подросток был сыном бывшего сотрудника полиции. Он пришел на место преступления с пятью пистолетами и семью магазинами и напал на два класса. Отмечается, что он использовал оружие своего отца, спрятанное в рюкзаке.

Это уже второе нападение на школу в Турции за два дня. 14 апреля юноша с ружьем совершил нападение на школу в городе Сиверек в Турции. Молодой человек открыл беспорядочный огонь сначала перед зданием образовательного учреждения, а затем внутри него. Позднее он забаррикадировался в здании, взяв в заложники нескольких учеников. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов эвакуировали большую часть детей, некоторые из них в попытке спастись выпрыгивали из окон.

Ранее в Турции ввели цензуру на публикации после стрельбы в школе.