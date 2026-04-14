В Турции произошло нападение на школу

В Турции юноша с оружием напал на школу и взял заложников

Человек с ружьем совершил нападение на школу в городе Сиверек в Турции, пострадали не менее 16 человек. Об этом сообщил Haber 7.

Злоумышленник открыл беспорядочный огонь сначала перед зданием школы, а затем внутри него. В ходе атаки он забаррикадировался в здании и взял нескольких учеников в заложники.

Некоторые из пострадавших выпрыгивали из окон, спасаясь от нападения. Полицейские по прибытии эвакуировали большую часть учащихся из школы.

«Это был юноша лет 17-18. Как только он вошел через главную дверь, он начал стрелять из длинноствольного ружья, которое нес с собой. Сначала он стрелял налево и направо, затем в сторону школы. Потом он забежал внутрь. Внутри он стрелял прямо во всех, кто попадался ему на пути. Тогда ученики закричали, и все разбежались», — сказал один из очевидцев.

По данным издания, после нападения парень покончил с собой.

Ранее сообщалось, что образовательные учреждения в РФ с января подвергались нападениям 13 раз.