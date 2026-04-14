Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Общество

В Турции произошло нападение на школу

В Турции юноша с оружием напал на школу и взял заложников

Человек с ружьем совершил нападение на школу в городе Сиверек в Турции, пострадали не менее 16 человек. Об этом сообщил Haber 7.

Злоумышленник открыл беспорядочный огонь сначала перед зданием школы, а затем внутри него. В ходе атаки он забаррикадировался в здании и взял нескольких учеников в заложники.

Некоторые из пострадавших выпрыгивали из окон, спасаясь от нападения. Полицейские по прибытии эвакуировали большую часть учащихся из школы.

«Это был юноша лет 17-18. Как только он вошел через главную дверь, он начал стрелять из длинноствольного ружья, которое нес с собой. Сначала он стрелял налево и направо, затем в сторону школы. Потом он забежал внутрь. Внутри он стрелял прямо во всех, кто попадался ему на пути. Тогда ученики закричали, и все разбежались», — сказал один из очевидцев.

По данным издания, после нападения парень покончил с собой.

Ранее сообщалось, что образовательные учреждения в РФ с января подвергались нападениям 13 раз.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
