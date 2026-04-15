Суд продлил домашний арест журналистам Baza

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Общество

Суд Москвы продлил домашний арест журналистам Baza Трифонову и Лукьяновой
Jiri Hubatka/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Замоскворецкий суд Москвы продлил меру пресечения в виде домашнего ареста главному редактору Baza Глебу Трифонову и продюсеру Татьяне Лукьяновой. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Суд продлил срок домашнего ареста до 20 июня текущего года. Агентство ТАСС уточняет, что обвиняемые журналисты признали вину и стали активно содействовать расследованию уголовного дела.

24 июля прошлого года главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова и продюсера Татьяну Лукьянову заключили под стражу. Их обвиняют в даче взяток сотрудникам правоохранительных органов. По словам адвоката Алексея Михальчика, общая сумма взяток по уголовному делу Трифонова не превышает 150 тысяч рублей.

Позже двое полицейских, фигурирующих в этом деле, в ходе очных ставок заявили, что Трифонов был осведомлен об их должностях. Однако они отказались раскрыть детали знакомства с журналистом.

Ранее главред Baza отказался от права не свидетельствовать против себя.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!