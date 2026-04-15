Суд продлил домашний арест журналистам Baza

Замоскворецкий суд Москвы продлил меру пресечения в виде домашнего ареста главному редактору Baza Глебу Трифонову и продюсеру Татьяне Лукьяновой. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Суд продлил срок домашнего ареста до 20 июня текущего года. Агентство ТАСС уточняет, что обвиняемые журналисты признали вину и стали активно содействовать расследованию уголовного дела.

24 июля прошлого года главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова и продюсера Татьяну Лукьянову заключили под стражу. Их обвиняют в даче взяток сотрудникам правоохранительных органов. По словам адвоката Алексея Михальчика, общая сумма взяток по уголовному делу Трифонова не превышает 150 тысяч рублей.

Позже двое полицейских, фигурирующих в этом деле, в ходе очных ставок заявили, что Трифонов был осведомлен об их должностях. Однако они отказались раскрыть детали знакомства с журналистом.

Ранее главред Baza отказался от права не свидетельствовать против себя.