Появились новые подробности в деле главреда Telegram-канал «Сапа 15»

Следственные мероприятия в издании «Сапа 15» связаны с уголовным делом журналистов Baza. Об этом сообщает ТАСС.

14 апреля силовики задержали главреда Telegram-канала «Сапа» Алину Джикаеву и оперативного дежурного полиции. В зависимости от роли в этом деле они подозреваются в превышении должностных полномочий, получении взятки и даче взятки. По данным следствия, с июля 2020 по июнь 2025 года полицейский, как утверждается, за незаконные действия получил от Джикаевой взятку на сумму около 250 тысяч рублей.

24 июля прошлого года главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова и продюсера Татьяну Лукьянову заключили под стражу. Их обвиняют в даче взяток сотрудникам правоохранительных органов. По словам адвоката Алексея Михальчика, общая сумма взяток по уголовному делу Трифонова не превышает 150 тысяч рублей.

Ранее главред Baza отказался от права не свидетельствовать против себя.