Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Общество

Появились новые подробности в деле главреда Telegram-канал «Сапа 15»

РИА Новости

Следственные мероприятия в издании «Сапа 15» связаны с уголовным делом журналистов Baza. Об этом сообщает ТАСС.

14 апреля силовики задержали главреда Telegram-канала «Сапа» Алину Джикаеву и оперативного дежурного полиции. В зависимости от роли в этом деле они подозреваются в превышении должностных полномочий, получении взятки и даче взятки. По данным следствия, с июля 2020 по июнь 2025 года полицейский, как утверждается, за незаконные действия получил от Джикаевой взятку на сумму около 250 тысяч рублей.

24 июля прошлого года главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова и продюсера Татьяну Лукьянову заключили под стражу. Их обвиняют в даче взяток сотрудникам правоохранительных органов. По словам адвоката Алексея Михальчика, общая сумма взяток по уголовному делу Трифонова не превышает 150 тысяч рублей.

Ранее главред Baza отказался от права не свидетельствовать против себя.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
