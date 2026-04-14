В Минсельхозе России рассказали о состоянии посевов озимых

Лут: около 97% посевов озимых в РФ находятся в хорошем состоянии
РИА Новости

Около 97% посевов озимых в России находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии, заявила глава Минсельхоза РФ Оксана Лут. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, озимые по стране были подкормлены на площади 11 млн гектаров.

«Динамика ярового сева сейчас чуть ниже прошлогодней», — добавила Лут.

До этого глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что смена похолодания и потепления, произошедшая в столичном регионе, является типичной ситуацией в апреле. Такая неустойчивая погода не нанесет вреда озимым культурам.

По словам специалиста, похолодание в середине весны не несет рисков для озимых культур. При этом текущее ухудшение погоды является кратковременным, что также минимизирует опасность для растений.

11 апреля президент России Владимир Путин во время встречи с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым обратил внимание на объемы сельхозпроизводства в регионе.

Ранее Путин отметил успехи российского сельскохозяйственного сектора.

 
Устали от работы и остались совсем без сил? Что с этим делать, отвечает психолог
