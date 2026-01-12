В Новосибирске ребенок лишился пальца после взрыва петарды

В Новосибирской областной клинической больнице врачи провели операцию шестилетнему мальчику, который получил тяжелую травму кисти при взрыве петарды. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Пиротехника взорвалась в руке ребенка и сильно повредила ладонь. Были разрушены кости и суставы, разорваны мягкие ткани, сосуды и нервы. Указательный палец оказался фактически ампутирован. Несовершеннолетнего экстренно доставили в медучреждение и провели операцию.

«Задача-максимум в таких случаях — попытаться не просто восстановить руку целиком, но и сохранить её функции. К огромному сожалению, это оказалось невозможно, потому что указательный палец был поврежден безнадежно и фактически ампутирован. Даже сохранить его с чисто косметической целью не имело смысла: палец не рос бы вместе со всем телом, а оставался таким же маленьким и к тому же абсолютно обездвиженным», — рассказал заведующий отделением пластической и реконструктивной хирургии Максим Цегельников.

Хирурги использовали кожный лоскут от ампутированного пальца, чтобы закрыть рану на кисти. Мальчик находится под наблюдением медиков.

Ранее в Ижевске подросток едва не остался без глаза, взорвав петарду в банке из-под газировки.