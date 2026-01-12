Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Притязания США на Гренландию
Новости. Общество

В Новосибирске ребенок лишился пальца после взрыва петарды

В Новосибирске ребенку ампутировали палец после взрыва петарды
InfinitumProdux/Shutterstock/FOTODOM

В Новосибирской областной клинической больнице врачи провели операцию шестилетнему мальчику, который получил тяжелую травму кисти при взрыве петарды. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Пиротехника взорвалась в руке ребенка и сильно повредила ладонь. Были разрушены кости и суставы, разорваны мягкие ткани, сосуды и нервы. Указательный палец оказался фактически ампутирован. Несовершеннолетнего экстренно доставили в медучреждение и провели операцию.

«Задача-максимум в таких случаях — попытаться не просто восстановить руку целиком, но и сохранить её функции. К огромному сожалению, это оказалось невозможно, потому что указательный палец был поврежден безнадежно и фактически ампутирован. Даже сохранить его с чисто косметической целью не имело смысла: палец не рос бы вместе со всем телом, а оставался таким же маленьким и к тому же абсолютно обездвиженным», — рассказал заведующий отделением пластической и реконструктивной хирургии Максим Цегельников.

Хирурги использовали кожный лоскут от ампутированного пальца, чтобы закрыть рану на кисти. Мальчик находится под наблюдением медиков.

Ранее в Ижевске подросток едва не остался без глаза, взорвав петарду в банке из-под газировки.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27601303_rnd_7",
    "video_id": "record::45819eb7-fd4c-49d0-b551-9f6e57d861a0"
}
 
Теперь вы знаете
8 уловок маркетологов, на которые попадаются россияне
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+