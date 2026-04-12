В РПЦ прокомментировали ситуацию с отцом Маска во время пасхальной службы

Священник Береговой назвал нормальным, что отец Маска сидел на пасхальной службе
Престарелые люди могут сидеть во время богослужения, в этом нет ничего предосудительного. Об этом заявил священник, настоятель Свято-Никольского храма в Мосальске Владислав Береговой, комментируя изданию «Подъем» ситуацию с отцом Илона Маска.

Священник отметил, что в большинстве церквей вдоль стен стоят лавочки. Кроме того, некоторые пенсионеры могут приносить с собой складные стулья, это не возбраняется.

«Нормально, что престарелые люди, пенсионеры, у кого проблемы с ногами и спиной приносят с собой стульчики — рыбацкие стульчики, какие-нибудь переносные», — сказал служитель РПЦ.

До этого в сети обратили внимание, что во время богослужения в Храме Христа Спасителя в Москве Эрролу Маску единственному выдали стул. По данным РИА Новости, отец американского миллиардера сидел недалеко от алтаря. Священник Владислав Береговой призвал не критиковать Эррола Маска, напомнив про его возраст.

«Отцу Илона Маска 79 лет. Когда вам будет 79 лет, я думаю, вы тоже будете просить, чтобы вам для того, чтобы посетить трех- или даже четырехчасовую службу, взять стульчик. Поэтому, мне кажется, обсуждать такой вопрос вообще странно», — подытожил он.

В этом году православные христиане отмечают Пасху 12 апреля. В Москве в храме Христа Спасителя состоялось ночное пасхальное богослужение, которое посетили президент РФ Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин. Присутствовал на нем и отец Маска Эррол.

Ранее в РПЦ высказались об одной популярной пасхальной традиции с битьем яиц.

 
