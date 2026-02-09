Комика Слепакова подозревают в уклонении от обязанностей иноагента

Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование в отношении комика Семена Слепакова (признан в РФ иностранным агентом), его подозревают в уклонении от обязанностей иноагента. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

В прокуратуре рассказали, что Слепаков дважды в течение 2025 года был привлечен к административной ответственности за нарушение установленного порядка осуществления деятельности физлица, выполняющего функции иностранного агента, но с октября по настоящее время он продолжил распространение сообщений и материалов в соцсетях без указания статуса.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании комика по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах).

В октябре Слепаков не смог обжаловать штраф в размере 45 тыс. рублей за отсутствие маркировки иноагента в публикациях его Telegram-канала.

Ранее в Госдуме предложили Семену Слепакову вернуться в РФ и «отмыться от клейма иноагента».