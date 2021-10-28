Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Около Алма-Аты произошли массовые беспорядки и погромы 08:05
Часть автомобилистов предупредили о подорожании страховки 08:03
Пульмунолог Алиева опасается волны детского коронавируса 07:58
В Иркутской области задержали похитителей трех руководителей компании, которых пытали 07:57
«Бавария» установила исторический антирекорд 07:53
В России предложили новую льготу для многодетных семей 07:52
В Челябинске вагоны грузового поезда сошли с рельсов 07:39
Спрос на онлайн-тренировки в России вырос за пандемию на 533% 07:37
Мальдини назвал фаворита в борьбе за «Золотой мяч» 07:24
Россия приостановит ввоз мандаринов из Турции 07:19

Источник назвал условие освобождения экс-схимонаха Сергия

close
100%
Павел Лисицын/РИА «Новости»

Бывший схимонах Сергий (в миру — Николай Романов) может быть освобожден из-под стражи, если суд окончательно признает, что Среднеуральский женский монастырь, духовником которого он раньше был, принадлежит Екатеринбургской епархии. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на осведомленный источник.

«Седьмого декабря пройдет суд, на котором могут окончательно закрепить собственность Екатеринбургской епархии за Среднеуральским женским монастырем. Если это произойдет, то суд может освободить Сергия из-под стражи, поскольку он уже не станет претендовать на владение монастырем», — уточнил источник.

В конце прошлого года силовики штурмом взяли Среднеуральский женский монастырь, который ранее был захвачен экс-схиигуменом Сергием. Бывшего священнослужителя задержали, а позже арестовали. Его обвиняют в доведении до самоубийства. Также на бывшего схимонаха завели дела по статьям «Самоуправство» и «Нарушение права на свободу совести».

В феврале этого года в Среднеуральском женском монастыре проходили обыски. Следователи заявляли, что силовики пытались найти прислужника экс-схиигумена Сергия Силуана. По данным следствия, он может быть причастен к тройному убийству, совершенному в 1999 году.

Ранее судебные приставы получили решение суда о запрете проживания людей в Среднеуральском женском монастыре, который был подконтролен Сергию. На данный момент все выселенные покинули монастырский комплекс.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях