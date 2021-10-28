Источник назвал условие освобождения экс-схимонаха Сергия

Бывший схимонах Сергий (в миру — Николай Романов) может быть освобожден из-под стражи, если суд окончательно признает, что Среднеуральский женский монастырь, духовником которого он раньше был, принадлежит Екатеринбургской епархии. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на осведомленный источник.

«Седьмого декабря пройдет суд, на котором могут окончательно закрепить собственность Екатеринбургской епархии за Среднеуральским женским монастырем. Если это произойдет, то суд может освободить Сергия из-под стражи, поскольку он уже не станет претендовать на владение монастырем», — уточнил источник.

В конце прошлого года силовики штурмом взяли Среднеуральский женский монастырь, который ранее был захвачен экс-схиигуменом Сергием. Бывшего священнослужителя задержали, а позже арестовали. Его обвиняют в доведении до самоубийства. Также на бывшего схимонаха завели дела по статьям «Самоуправство» и «Нарушение права на свободу совести».

В феврале этого года в Среднеуральском женском монастыре проходили обыски. Следователи заявляли, что силовики пытались найти прислужника экс-схиигумена Сергия Силуана. По данным следствия, он может быть причастен к тройному убийству, совершенному в 1999 году.

Ранее судебные приставы получили решение суда о запрете проживания людей в Среднеуральском женском монастыре, который был подконтролен Сергию. На данный момент все выселенные покинули монастырский комплекс.