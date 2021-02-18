«Дом заблудших душ»: как живет Среднеуральский монастырь после ареста Сергия

Многие прихожане разочаровались в бывшем настоятеле Среднеуральского женского монастыря экс-схимонахе Сергии (Николае Романове) после его ареста. Об этом рассказала «Газете.Ru» экс-послушница обители Анастасия.

«Среди послушников и тех, кто ездил молиться в монастырь, произошел раскол. Хотя раньше все просто обожествляли Сергия. Когда его арестовали и начали вскрываться подробности его деятельности и тех поступков, которые он совершал, уже находясь в СИЗО, пелена у многих спала», — пояснила девушка.

По словам Анастасии, те, кто остался верен монаху, стали травить «предателей». В соцсетях они оскорбляют людей, отвернувшихся от Сергия, и называют их «приспешниками дьявола».

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«Я езжу в монастырь каждое воскресенье. С виду там все хорошо и прекрасно, особенно ничего не поменялось, но после службы обычно всегда начинаются конфликты. Они настолько верят в правдивость убеждений Сергия, что, честно говоря, все становится похожим на секту. Из-за этого многие и отвернулись от него», — сказала она.

В свою очередь паломница из Челябинска Екатерина Проворотова сообщила, что вместе с сотнями послушниц ежедневно молится за скорейшее освобождение экс-настоятеля.

«То, что сделали с нашим монастырем, с домом для заблудших душ и проводником к раю Сергием, не может не разрывать наших сердец. Нашими молитвами мы стараемся поддерживать ту святость, которую принес обители именно он. И мы требуем, чтобы его отпустили», — заявила собеседница «Газеты.Ru».

После ареста люди сперва не хотели посещать монастырь, однако спустя некоторое время решили, что необходимо продолжать учение Сергия. К тому же, по словам Проворотовой, в монастырь стали массово приезжать верующие.

«Мы создали несколько групп в соцсетях, где делимся мнением о происходящем и помогаем людям из других регионов добраться в обитель. Нам стыдно за то, что мы не смогли уберечь батюшку.

Многие считают, что виноваты в том, что позволили захватить монастырь. Все, кто сейчас посещает монастырь, — одна большая семья Сергия, которая безмерно молится и поддерживает его», — рассказала она.

18 февраля в одном из интернет-пабликов, созданных сторонниками экс-схиигумена Сергия, разместили его письменное заявление — в нем бывший священник сообщил, что по собственной воле отказался обрести свободу, передает «Уралинформбюро».

В документе отмечается, что Общественная наблюдательная комиссия дважды предлагала опальному святому отцу «предать наставления духовного отца Кирилла Павлова», который был одним из тех, кто одобрил рукоположение Сергия в духовный сан. Кроме того, от Романова якобы требовали покаяния перед патриархом Кириллом и митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Евгением, на что он ответил категорическим отказом.

Также, по словам экс-схимонаха, ему предлагали ссылку на гору Афон — расположенное на греческом полуострове Айон-Орос крупнейшее в мире средоточие православного монашества.

В письме Сергий поблагодарил адвокатов — Светлану Герасимову и Павла Бабикова, которых в последнее время критиковали некоторые последователи Романова.

Напомним, проблемы у бывшего священнослужителя начались из-за его роликов в YouTube, в которых проповеди смешивались с критикой в адрес церкви и власти из-за карантинных мер. Также схимонах призывал своих подвижников «умереть за Россию». После нескольких штрафов о распространении фейков он потребовал у Владимира Путина передать ему президентские полномочия, а затем заперся на территории монастыря и отказался пускать туда представителей РПЦ.

В сентябре 2020 года РПЦ лишила Сергия сана схиигумена и отлучила от церкви. Поводом стало его непослушание воле митрополита.

29 декабря 2020 года Романова задержали во время ночной спецоперации на территории монастыря и вскоре поместили в московский СИЗО. Бывшего священника обвиняют в самоуправстве, склонении к суициду и нарушении права на свободу совести и вероисповедания.

Вскоре после ареста Сергий объявил сухую голодовку в знак протеста против своего уголовного преследования, сообщала столичная Общественная наблюдательная комиссия.

«Он только смачивает губы водой, а так не ест и не пьет. Сергий утверждает, что будет голодать, пока не умрет, или же до тех пор, пока его не освободят из СИЗО хотя бы под домашний арест», — отмечала ТАСС член комиссии Ева Меркачева. Экс-схимонах соблюдал голодовку с 30 декабря по 15 января.