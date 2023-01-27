«Возбуждал ненависть в отношении иудеев и католиков». Экс-схимонах Сергий получил новый срок

В пятницу суд признал Николая Романова (экс-схимонаха Сергия) и его помощника Всеволода Могучева виновными в возбуждении ненависти либо вражды по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии в составе организованной группы. С учетом первого приговора — за призывы к суициду, самоуправство и нарушение права на свободу совести — Романову назначены семь лет колонии общего режима. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Бабушкинский районный суд Москвы в пятницу, 27 января, приговорил бывшего схимонаха Сергия (в миру — Николай Романов) к пяти с половиной годам колонии по делу о разжигании ненависти. Его помощник Всеволод Могучев получил пять лет лишения свободы, передает ТАСС.

С учетом первого приговора экс-схимонах Сергий получил семь лет колонии общего режима.

«Суд признал виновными Романова и Могучева по п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии в составе организованной группы»). Могучев приговорен к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. С учетом первого приговора Романов приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — говорится в решении инстанции.

Прокурор требовал приговорить Могучева к пяти годам лишения свободы, а Романова — к семи.

Причиной возбуждения дела стали видеоролики с участием Сергия, речь которого содержит высказывания, возбуждающие ненависть в отношении иудеев и католиков.

Ранее он был осужден Измайловским судом Москвы на три с половиной года колонии за призывы к суициду, самоуправство и нарушение права на свободу совести.

Кто такой Николай Романов

Сергия задержали в конце 2020 года, а позднее арестовали. Его обвинили в доведении до самоубийства монахинь в Среднеуральском женском монастыре, который он взял под свой контроль. Также на бывшего схимонаха завели дела по статьям «самоуправство» и «нарушение права на свободу совести».

Сергий был запрещен в служении в конце мая 2020-го после нарушения запрета на чтение проповедей в Среднеуральском женском монастыре.

Позднее церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за нарушение священнической присяги. Епархия обязала Романова покинуть женский монастырь, но он продолжил совершать там богослужения, митрополия называла ситуацию в монастыре захватом. Позднее церковный суд отлучил схимонаха от церкви, глава РПЦ утвердил это решение.

В пресс-службе Следственного комитета РФ указали, что несмотря на отлучение от церкви, обвиняемый незаконно воспрепятствовал проведению религиозных обрядов и инвентаризации объектов недвижимости на территории Среднеуральского женского монастыря, а также публично призывал не менее 10 монахинь к самоубийству.

Также Сергий, как считают следователи, опубликовал в интернете видео с призывами к самоубийству.

В июле 2020 года суд привлекал экс-схиигумена за экстремизм по административной статье и назначил ему штраф в размере 18 тыс. руб. Всеволод Могучев также признавался виновным по той же административной статье. В начале этого года он получил три административных ареста подряд за неповиновение законному требованию сотрудника полиции во время штурма Среднеуральского женского монастыря и за распространение видеороликов с проповедью.