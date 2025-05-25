Площадь пожара в ТЦ подмосковного Королева удвоилась

Площадь пожара в здании торгового центра в подмосковном Королеве возросла до 400 кв. м. Об этом сообщает в Telegram-канале прокуратура Московской области.

По данным ведомства, возгорание произошло на втором этаже ТЦ в павильоне с хозтоварами. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства случившегося.

Пожар начался в торговом центре «Пионер» на улице Дзержинского днем. Окна с одной стороны здания почернели, из здания валил дым. Местные паблики написали, что ТЦ загорелся уже второй раз за сутки. В прошлый раз возгорание в здании случилось ночью. Предварительно причиной второго пожара стало короткое замыкание. В МЧС заявили, что огонь удалось локализовать на 250 «квадратах».

Очевидец ЧП Данила рассказал «Газете.Ru», что в воздухе рядом со зданием чувствуется едкий запах, а дым виден за несколько километров. По его словам, там, где огонь сильнее всего, располагалось несколько строительных магазинов с фурнитурой, сантехникой и подобными товарами. Вокруг места пожара (здание находится на оживленном перекрестке, рядом детский парк) столпилось много народа, но паники не было. Люди начали расходиться, когда дым усилился.

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