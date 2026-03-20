Спасатели локализовали пожар на рынке в Подмосковье

МЧС: пожар на строительном рынке в Солнечногорске локализован на 2,7 тыс. кв.м
Telegram-канал ГКУ МО «Мособлпожспас»

Спасатели локализовали пожар на строительном рынке в Солнечногорске Московской области. Об этом сообщила пресс-служба управления МЧС столичного региона.

Из него следует, что локализовать возгорание удалось на площади 2,7 тыс. квадратных метров в 16:25.

До этого площадь пожара возросла почти до пяти тысяч квадратных метров. Солнечногорская городская прокуратура взяла под контроль выяснение причин случившегося.

На момент публикации данные о пострадавших не поступали.

Как сообщали в МЧС, тушение осложняет плотная застройка и высокая пожарная нагрузка. К ликвидации привлечены 42 человека и 15 единиц техники. Проводится наращивание группировки, добавили в ведомстве. К ликвидации пожара задействованы силы Москвы и области. Изначально площадь распространения огня была 1,8 тыс. квадратных метров.

Ранее в ТЦ подмосковного Королева произошел крупный пожар.

 
