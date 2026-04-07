«Ждут новые испытания»: синоптик о ЧС в Дагестане

На текущей неделе Дагестан ждет небольшая передышка от сильных дождей, но с пятницы регион снова накроет циклон. Об этом в беседе с Tsargrad.tv сообщил синоптик Александр Ильин.

Согласно его прогнозам, больше всего осадков выпадет в западных районах, однако восточные прикаспийские районы тоже ждут испытания.

«Не исключено, что где-то местами сход селей произойдет. Так что напряженная обстановка там продолжит сохраняться до конца этой недели», — предупредил Ильин.

В Дагестане 28 марта в результате ливней и шквалистого ветра начались подтопления в жилых домах, что повлекло за собой массовые отключения электричества и воды. Из-за масштабного наводнения без света остались жители 132 населенных пунктов, или около 60 тыс. человек.

5 апреля в регионе произошло новое разрушительное наводнение. В частности, трехэтажный дом с людьми обрушился из-за размытого грунта в Махачкале. В городе объявлен режим ЧС. Из зоны подтопления эвакуировали более четырех тысяч человек.

