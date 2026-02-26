Размер шрифта
Бывшую начальницу управления Минобороны в Хабаровске обвинили в коррупции

СК: экс-глава управления Минобороны в Хабаровске арестована по делу о взятках
Максим Блинов/РИА Новости

Следственный комитет (СК) России арестовал экс-начальницу управления финансового обеспечения МО РФ по Хабаровскому краю Татьяну Мисайлову по подозрению во взяточничестве и превышении полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Расследуется уголовное дело в отношении бывшего начальника федерального казенного учреждения «Управление финансового обеспечения министерства обороны Российской Федерации по Хабаровскому краю» Татьяны Мисайловой», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в период с 2012 по 2024 год чиновница создала дополнительный фонд средств, обеспечивающий повышенные стимулирующие выплаты сотрудникам. После этого Мисайлова потребовала от этих 19 работников незаконно передать ей деньги на общую сумму свыше 14 млн рублей.

В ходе преступления было также допущено нецелевое расходование средств Минобороны. Кроме того, в 2022 году Мисайлова получила взятку за назначение сотрудника на высокую должность в возглавляемой ею структуре.

Уголовное дело в отношении обвиняемой проходит по пунктам «в», «е» части 3 статьи 286, а также по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ (превышение должностных полномочий и получение взятки в крупном размере).

Ранее силовики пришли с обысками к начальнику налоговой службы №3 в Краснодаре

 
