Россиянам рассказали, как получить пенсию 70 тыс. рублей

Экономист Балынин: россияне могут получить пенсию 70 тыс. руб., отложив ее на 10 лет
Россияне могут получить пенсию 70 тыс. рублей, если отложат обращение за ней на 10 лет в ряде случаев, рассказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По его словам, в 2026 году сохраняют свое действие нормы, законодательно предусматривающие возможность увеличения размера страховой пенсии по старости при более позднем обращении за ее назначением после возникновения соответствующего права. Так, при обращении на один год позже применяются коэффициенты повышения и к ИПК, и к фиксированной выплате —1,07 и 1,056 соответственно, уточнил экономист. В случае обращения на три года позже такие коэффициенты уже составляют 1,24 и 1,19 соответственно, на пять лет — 1,45 и 1,36 соответственно, на семь лет — 1,74 и 1,58 соответственно, на 10 лет — 2,32 и 2,11 соответственно, подчеркнул Балынин. По его словам, если, допустим, гражданину будет назначаться страховая пенсия в марте 2026 года, и у него сформировано к этому моменту 137 ИПК, и право на назначение возникло в марте 2026 года, то размер страховой пенсии составит 31 060,81 рубля.

«В случае если право на назначение страховой пенсии по старости возникло один год назад, размер составит 33 100,88 рубля (на 2,04 тыс. рублей больше или на 6,5% больше в сравнении с суммой, которая была бы назначена при отсутствии отложенного периода), три года назад — 38 036,17 рубля (на 6,98 тыс. рублей больше или на 22,5% больше), пять лет назад — 44 175,55 рубля (на 13,1 тыс. рублей больше или на 42,2% больше), семь лет назад — 52 512,26 рубля (на 21,45 тыс. рублей больше или в 1,69 раза больше), 10 лет назад — 70 048,29 рубля (на 38,99 тыс. рублей больше или в 2,26 раза больше в сравнении с суммой, которая была назначена при отсутствии отложенного периода)», — отметил Балынин.

По его словам, при этом конечное решение об использовании возможности увеличения страховой пенсии при более позднем обращении за ее назначением гражданин принимает абсолютно добровольно и самостоятельно, опираясь на параметры своей личной пенсионной стратегии.

Балынин напомнил, что пенсионные права формируются только с официальной зарплаты: для максимизации своих будущих пенсионных выплат крайне важно не нарушать действующее законодательство и ни при каких обстоятельствах не соглашаться на выплаты «в конверте».

По данным Социального фонда РФ, средняя пенсия россиян по старости в 2026 году составляет 27 202,7 рубля.

Ранее экономист назвала справку, по которой должны повысить пенсию.

 
Виза цифрового кочевника: какие страны ее дают в 2026 году и есть ли смысл туда ехать россиянам
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

