«Листвяжная» снова гонит уголь: как шахта начала работу спустя два года после трагедии

На шахте «Листвяжная» в Кузбассе возобновили добычу угля впервые после трагедии в 2021 году. Директор шахты Виктор Ануфриев сообщил, что весь коллектив предприятия «приложил максимум усилий», чтобы шахта отвечала всем требованиям безопасности. Во время аварии погиб 51 человек. «Газета.Ru» вспоминает подробности этой трагедии.

Угледобыча возобновлена на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Об этом со ссылкой на заявление пресс-службы шахты сообщает ТАСС.

«Это важный шаг для нашего предприятия. Весь коллектив «Листвяжной» приложил максимум усилий, чтобы лава 824 и в целом шахта соответствовала всем требованиям промбезопасности», — заявил директор шахты Виктор Ануфриев.

Шахту к открытию после аварии готовили специалисты научного центра ВостНИИ, они изучали проветривание и противопожарную защиту шахты. Эксперты дали положительные оценки пылевзрывобезопасности, креплениям выработок, дегазационной сети шахты, отметили запасные выходы из шахты и их пригодность для человека.

ТАСС также сообщает, что для «Листвяжной» выдали положительные экспертные заключения по аэрогазовому контролю и другим необходимым процедурам по безопасности труда.

В марте прошлого года шахту обследовали специалисты Минэнерго России, МЧС России, Ростехнадзора, Росприроднадзора, Роструда, а также эмиссары правительства Кемеровской области, Росуглепрофа и Кемеровской межрайонной прокуратуры.

25 ноября на угольной шахте «Листвяжная» произошел взрыв, когда под землей находились 285 горняков, из которых 239 удалось эвакуировать, погиб 51 человек, в том числе пятеро горноспасателей. По числу жертв авария стала крупнейшим ЧП на российских шахтах за последние 11 лет. Было возбуждено несколько уголовных дел о нарушении безопасности, халатности и злоупотреблении полномочиями, арестовано руководство шахты, главный инженер, начальник аварийного участка, два сотрудника Ростехнадзора, которые проводили проверки на предприятии.

Большое число жертв объясняется также самоотверженностью шахтеров – многие из них оставались в аварийной шахте, пытаясь спасти товарищей. В интервью журналистам «Осторожно, Собчак» горнорабочий Николай Бублис рассказал о трагедии.

«Когда валит и валит черный дым, мы понимаем – что-то не то. Вышел первый человек, упал, сказал – там еще ребята. Первая мысль была включать самоспасатели и идти их выдавать на-гора. Спустились на метров 300, я увидел первого человека – он лежал без движения, просто горел фонарь. Мы подошли, начали пытаться его поднять – он начал подавать признаки жизни. На руки взяли, понесли. Он был в бреду, терял сознание, говорил «Я хочу жить»», — поделился воспоминаниями Бублис .

Дочь погибшего горного мастера Геннадия Белошкурского Ксения объяснила, почему многие горняки оставались под землей до конца.

«Ждать спасения от кого-то другого они не будут, в наше время ни от кого спасения не дождешься», — сказала девушка.

Горный мастер одного из участков шахты «Листвяжная» 48-летний Геннадий Белошкурский, тело которого в субботу, 27 ноября, было поднято на поверхность спасателями, спас не менее 10 своих коллег, сообщал ТАСС со ссылкой на одного из знакомых с Белошкурским шахтеров.

«Гена после взрыва мог выйти вполне. Он увидел, что люди лежат, стал их тормошить, поднимать. И человек 10 в себя пришли и стали выбираться как-то вместе, а Гена не вышел. Там парень был, он недавно на шахте работал. У него то ли не было самоспасателя, то ли он потерял его. Ну, Гена отдал ему свой», — заявил мужчина.

По его словам, Белошкурский, помогая выбраться из забоя коллегам, провел слишком много времени в выработке с высокой концентрацией окиси углерода, поэтому потерял сознание и не смог уйти сам.

15 декабря 2022 года центральный районный суд Кемерово арестовал на два месяца председателя совета директоров компании «СДС-Уголь» Михаила Федяева. В рамках уголовного дела суд также арестовал главного инженера шахты «Листвяжная» Анатолия Лобанова, директора «Листвяжной» Сергея Махракова, его первого заместителя Андрея Молостова, начальника участка Сергея Герасименка и главных госинспекторов местного отдела Ростехнадзора Сергея Винокурова и Вячеслава Семыкина. Федяев спустя полгода был освобожден судом из СИЗО. Экс-директор Махраков получил два года лишения свободы за дачу взятки через посредника.

В начале года президент РФ Владимир Путин дал поручения по повышению безопасности работы на шахтах. Ростехнадзор утверждает, что причинами трагедии в шахте стали загазирование лавы из-за отсутствия необходимого количества воздуха, работа электрооборудования во взрывоопасной атмосфере, а также аппаратное и программное вмешательство в работу газоаналитической системы.