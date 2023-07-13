«Листвяжная» снова гонит уголь: как шахта начала работу спустя два года после трагедии

Угледобыча возобновлена на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Об этом со ссылкой на заявление пресс-службы шахты сообщает ТАСС.
«Это важный шаг для нашего предприятия. Весь коллектив «Листвяжной» приложил максимум усилий, чтобы лава 824 и в целом шахта соответствовала всем требованиям промбезопасности», — заявил директор шахты Виктор Ануфриев.
Шахту к открытию после аварии готовили специалисты научного центра ВостНИИ, они изучали проветривание и противопожарную защиту шахты. Эксперты дали положительные оценки пылевзрывобезопасности, креплениям выработок, дегазационной сети шахты, отметили запасные выходы из шахты и их пригодность для человека.
ТАСС также сообщает, что для «Листвяжной» выдали положительные экспертные заключения по аэрогазовому контролю и другим необходимым процедурам по безопасности труда.
В марте прошлого года шахту обследовали специалисты Минэнерго России, МЧС России, Ростехнадзора, Росприроднадзора, Роструда, а также эмиссары правительства Кемеровской области, Росуглепрофа и Кемеровской межрайонной прокуратуры.
25 ноября на угольной шахте «Листвяжная» произошел взрыв, когда под землей находились 285 горняков, из которых 239 удалось эвакуировать, погиб 51 человек, в том числе пятеро горноспасателей. По числу жертв авария стала крупнейшим ЧП на российских шахтах за последние 11 лет. Было возбуждено несколько уголовных дел о нарушении безопасности, халатности и злоупотреблении полномочиями, арестовано руководство шахты, главный инженер, начальник аварийного участка, два сотрудника Ростехнадзора, которые проводили проверки на предприятии.
Большое число жертв объясняется также самоотверженностью шахтеров – многие из них оставались в аварийной шахте, пытаясь спасти товарищей. В интервью журналистам «Осторожно, Собчак» горнорабочий Николай Бублис рассказал о трагедии.
«Когда валит и валит черный дым, мы понимаем – что-то не то. Вышел первый человек, упал, сказал – там еще ребята. Первая мысль была включать самоспасатели и идти их выдавать на-гора. Спустились на метров 300, я увидел первого человека – он лежал без движения, просто горел фонарь. Мы подошли, начали пытаться его поднять – он начал подавать признаки жизни. На руки взяли, понесли. Он был в бреду, терял сознание, говорил «Я хочу жить»», — поделился воспоминаниями Бублис .
Дочь погибшего горного мастера Геннадия Белошкурского Ксения объяснила, почему многие горняки оставались под землей до конца.
«Ждать спасения от кого-то другого они не будут, в наше время ни от кого спасения не дождешься», — сказала девушка.
Горный мастер одного из участков шахты «Листвяжная» 48-летний Геннадий Белошкурский, тело которого в субботу, 27 ноября, было поднято на поверхность спасателями, спас не менее 10 своих коллег, сообщал ТАСС со ссылкой на одного из знакомых с Белошкурским шахтеров.
«Гена после взрыва мог выйти вполне. Он увидел, что люди лежат, стал их тормошить, поднимать. И человек 10 в себя пришли и стали выбираться как-то вместе, а Гена не вышел. Там парень был, он недавно на шахте работал. У него то ли не было самоспасателя, то ли он потерял его. Ну, Гена отдал ему свой», — заявил мужчина.
По его словам, Белошкурский, помогая выбраться из забоя коллегам, провел слишком много времени в выработке с высокой концентрацией окиси углерода, поэтому потерял сознание и не смог уйти сам.
15 декабря 2022 года центральный районный суд Кемерово арестовал на два месяца председателя совета директоров компании «СДС-Уголь» Михаила Федяева. В рамках уголовного дела суд также арестовал главного инженера шахты «Листвяжная» Анатолия Лобанова, директора «Листвяжной» Сергея Махракова, его первого заместителя Андрея Молостова, начальника участка Сергея Герасименка и главных госинспекторов местного отдела Ростехнадзора Сергея Винокурова и Вячеслава Семыкина. Федяев спустя полгода был освобожден судом из СИЗО. Экс-директор Махраков получил два года лишения свободы за дачу взятки через посредника.
В начале года президент РФ Владимир Путин дал поручения по повышению безопасности работы на шахтах. Ростехнадзор утверждает, что причинами трагедии в шахте стали загазирование лавы из-за отсутствия необходимого количества воздуха, работа электрооборудования во взрывоопасной атмосфере, а также аппаратное и программное вмешательство в работу газоаналитической системы.