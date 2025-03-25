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Собственника шахты «Листвяжная» приговорили к условному сроку

Суд приговорил собственника «Листвяжной» Федяева к 3,5 года условно
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Данил Айкин/«РИА» Новости

Кемеровский суд приговорил председателя совета директоров компании «СДС-уголь» и собственника шахты «Листвяжная» Михаила Федяева к условному сроку по делу о взрыве на шахте. Об этом сообщил ТАСС.

Федяева признали виновным в совершении преступления по статье о злоупотреблении полномочиями, повлекшим тяжкие последствия.

Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 3 года и 6 месяцев с испытательным сроком в один год. Кроме того, его лишили права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в организациях, осуществляющих эксплуатацию опасных производственных объектов, на срок 1 год и 6 месяцев.

В мае прошлого года газета «Известия» сообщала, что суд приговорил главного инженера шахты «Листвяжная» Анатолия Лобанова к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.

25 ноября 2021 года на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел взрыв газо-метановой смеси. В результате ЧП пострадали более 100 человек.

Ранее сообщалось, что собственник шахты «Листвяжная» отказался признать вину за взрыв.

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