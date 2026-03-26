Покинувшего Россию миллиардера Гридина заочно арестовали

Одному из бывших владельцев шахты «Листвяжная» в Кемеровской области Владимиру Гридину, который скрылся от следствия в Монако после аварии в 2021 году, заочно предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями. Об этом со ссылкой на материалы дела сообщает ТАСС.

В связи с предъявленным обвинением Гридина заочно арестовали на два месяца и объявили в международный розыск. В настоящее время точное местонахождение предпринимателя не известно.

За злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия, Гридину может грозить до 10 лет лишения свободы.

В марте 2025 года Кемеровский суд приговорил председателя совета директоров компании «СДС-уголь» и собственника шахты «Листвяжная» Михаила Федяева к условному сроку по делу о взрыве на шахте. Его признали виновным в совершении преступления по статье о злоупотреблении полномочиями, повлекшим тяжкие последствия.

25 ноября 2021 года на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел взрыв газо-метановой смеси. В результате ЧП пострадали более 100 человек.

Ранее сообщалось, что собственник шахты «Листвяжная» отказался признать вину за взрыв.