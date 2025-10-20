На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стала известна зарплата основного владельца шахты «Листвяжная»

Владелец шахты «Листвяжной» Федяев получал зарплату более 4 млн рублей
Данил Айкин/«РИА» Новости

Основной владелец шахты «Листвяжная» Михаил Федяев (на фото), которого осудили по делу о гибели 51 человека в результате аварии, ежемесячно получал зарплату более 4 млн рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

«Месячный фонд заработной платы с учетом надбавки, премии и районного коэффициента составляет 4,1 миллиона рублей», — говорится в сообщении.

25 марта Кемеровский суд приговорил председателя совета директоров компании «СДС-уголь» и собственника шахты «Листвяжная» Михаила Федяева к условному сроку по делу о взрыве на шахте. Его признали виновным в совершении преступления по статье о злоупотреблении полномочиями, повлекшим тяжкие последствия.

В мае прошлого года газета «Известия» сообщала, что суд приговорил главного инженера шахты «Листвяжная» Анатолия Лобанова к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.

25 ноября 2021 года на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел взрыв газо-метановой смеси. В результате происшествия пострадали более 100 человек.

Ранее стало известно, что собственник шахты «Листвяжная» отказался признать вину за взрыв.

