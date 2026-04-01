Россияне оценили свою готовность перейти на 6-дневную рабочую неделю

Только 12% опрошенных россиян считают обоснованным перейти на шестидневный график работы и лишь при условии роста зарплаты. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного редакцией «Финансы Mail» (есть у «Газеты.Ru»).

Бизнесмен Олег Дерипаска в своем Telegram-канале 30 марта призвал Россию перейти на шестидневный график с 8:00 до 20:00, чтобы пройти трансформацию «от глобальных возможностей к региональным, со всевозможными ограничениями». Финансы Mail провели опрос читателей и выяснили, что считают такой шаг обоснованным только 12% опрошенных и только при условии роста заработной платы.

12% считают, что переход на шестидневную рабочую неделю возможен при существенном росте заработной платы, 39% думают, что такой формат работы снизит мотивацию у людей. 41% считает, что вместо шестидневной рабочей недели в России пора вводить четырехдневную — это повысит мотивацию людей. Еще 2% опрошенных затруднились с ответом. Среди тех, кто выбрал возможность ввести свой вариант ответа, читатели обращали внимание на то, что в Трудовом кодексе России уже четко сформулирован рабочий график и менять его не стоит, тем более — в большую сторону. Несколько читателей ответили, что и сейчас работают шесть дней в неделю: так происходит в медицинских учреждениях, в школах искусств, где педагоги часто работают по субботам, а также на большом количестве промышленных предприятий.

На вопрос о том, считают ли россияне приемлемым непосредственно для себя формат шестидневной рабочей недели, читатели ответили следующим образом.

41% респондентов не рассматривает такой формат работы для себя, так как считает, что это ударит по здоровью. Еще 30% не рассматривают такую возможность ни при каких условиях. 16% готовы рассмотреть шестидневку только при условии роста дохода. 12% готовы перейти на шестидневку только в случае кратного роста зарплаты. 1% респондентов затруднился с ответом.

На вопрос о том, считают ли россияне такое предложение целесообразным, порядка 3% ответили, что связывают такое предложение с дефицитом рабочей силы. Возможно, что шестидневная рабочая неделя сможет это «перекрыть», допустили респонденты.

В опросе приняли участие более 20 тыс. россиян.

Ранее в Госдуме 6-дневную рабочую неделю сравнили с «негритянской плантацией».