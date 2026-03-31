Бывшего мэра Среднеуральска признали виновным во взяточничестве

Бывшего мэра Среднеуральска Андрея Зашляпина признали виновным во взяточничестве. Ему назначили наказание в виде штрафа в 190 млн рублей, сообщает уральский портал Е1.

«По версии следствия, он через посредника — бывшего лидера азербайджанской диаспоры на Урале Видади Мустафаева — передал шесть миллионов рублей экс-чекисту», — говорится в посте.

По данным портала, силовика, которому дал взятку экс-мэр отправили в колонию на шесть лет.

В марте прошлого года Зашляпин признался в даче взятки капитану Федеральной службы безопасности.

Зашляпина задержали в декабре 2024-го в рамках дела о коррупции. Дело возбуждено по ст. 159 (мошенничество) и 292 (служебный подлог) УК РФ. После этого был задержан капитан ФСБ. Как сообщали СМИ, задержанный «курировал азербайджанское направление в Свердловской области».

