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Экс-мэр российского города сознался в даче взятки капитану ФСБ

Ura.ru: экс-мэр Среднеуральска Зашляпин признался в даче взятки капитану ФСБ
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SGr/Shutterstock/FOTODOM

Бывший мэр города Среднеуральска в Свердловской области Андрей Зашляпин признался в даче взятки капитану Федеральной службы безопасности. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник, близкий к правоохранительным органам.

«Зашляпин через посредника дал двумя частями 6 млн рублей. Всего силовик просил 10 млн. За эти деньги он обещал помочь замять уголовное дело, которое в 2021 году расследовалось в отношении должностных лиц <...> мэрии», — рассказал журналистам источник.

В настоящее время экс-градоначальник сидит под домашним арестом.

Зашляпина задержали в декабре прошлого года в рамках дела о коррупции. Дело возбуждено по ст. 159 (мошенничество) и 292 (служебный подлог) УК РФ.

После этого был задержан капитан ФСБ. По данным журналистов, он мог за денежное вознаграждение переоформлять земельные участки. Также, по информации СМИ, задержанный «курировал азербайджанское направление в Свердловской области».

Ранее в Госдуме предложили ужесточить меры против взяточников.

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