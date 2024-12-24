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В Екатеринбурге следователи прямо в кабинете задержали высокопоставленного силовика

Е1: сотрудника ФСБ в Екатеринбурге подозревают в получении взятки
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Vladimir Tretyakov/Shutterstock/FOTODOM

В Екатеринбурге военные следователи прямо на рабочем месте задержали капитана ФСБ. Об этом сообщает портал Е1 со ссылкой на собственные источники.

Издание сообщает, что сотрудник ФСБ мог за денежное вознаграждение переоформлять земельные участки. Также, по информации СМИ, задержанный «курировал азербайджанское направление в Свердловской области».

«Задержали прямо в его кабинете. Работали следователи по особо важным делам следственного управление СКР. Это связано с делом задержанного два дня назад Андрея Зашляпина (бывший мэр Среднеуральска. — прим. ред.), он дал на него показания», — сообщил порталу источник.

По данным журналистов, уголовное дело возбудили по статье о получении взятки.

Экс-главу Среднеуральска Зашляпина задержали в рамках дела о коррупции. Дело возбуждено по ст. 159 (мошенничество) и 292 (служебный подлог) УК РФ.

Ранее чиновник из Подмосковья признался в получении взяток и ушел на СВО.

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