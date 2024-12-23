В Свердловской области задержали экс-главу одного из городов

Бывшего главу города Среднеуральска, расположенного в Свердловской области, Андрея Зашляпина задержали по подозрению в коррупции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Сотрудники ФСБ (Федеральной службы безопасности — «Газета.Ru») России во взаимодействии с отделом по расследованию особо важных дел военного следственного управления ЦВО (Центрального военного округа — «Газета.Ru») задержали экс-мэра Среднеуральска <...> Зашляпина Андрея Аркадьевича», — отметил источник агентства.

Он добавил, что экс-чиновника подозревают в совершении преступления коррупционной направленности.

Зашляпин стал главой города в 2019 году и покинул соответствующий пост спустя два года. Как рассказали в правоохранительных органах, сразу после этого в администрации Среднеуральска прошли обыски в рамках уголовного дела. Оно было возбуждено по ст. 159 (мошенничество) и 292 (служебный подлог) УК РФ.

В материале уточняется, что пресс-служба управления ФСБ России по Свердловской области отказалась комментировать ситуацию. Представители федеральной службы сослались на ч. 1 ст. 161 УПК РФ, в которой говорится о недопустимости разглашения данных предварительного расследования.

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