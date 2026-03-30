Гособвинение просит почти 20 лет колонии для курского экс-замгубернатора

Прокурор запросил для бывшего заместителя губернатора Курской области Алексея Дедова наказание в виде 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф 500 млн рублей. Об этом пишет ТАСС.

«Мы просим окончательно назначить Дедову 19 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в 500 млн рублей», — сказал прокурор.

Бывшего чиновника обвиняют в хищениях на строительстве фортификаций в курском приграничье. В январе он заявил, что полученные им «откаты» он в полном объеме передал экс-губернатору региона Алексею Смирнову. В ходе процесса экс-чиновник также заявил, что курировать строительство оборонных сооружений поручил ему предшественник Смирнова Роман Старовойт.

В сентябре прошлого года Смирнов признался в получении многомиллионных «откатов» от владельцев предприятий, с которыми заключались контракты на строительство фортификационных сооружений. Смирнов был главой региона всего восемь месяцев. За это время он получил взяток примерно на 30 млн рублей.

Бывший губернатор также дал показания против своего бывшего заместителя Алексея Дедова. Тот, по словам Смирнова, «также брал взятки». Всего по делу проходят 11 обвиняемых.

