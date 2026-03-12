Пять человек пострадали при пожаре на заводе в Ростовской области

СК России возбудил дело после пожара с пятью пострадавшими в Каменске-Шахтинском

Пять человек пострадали в результате пожара на территории АО «Каменский стекольный завод» в Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что ЧП произошло 11 марта на предприятии в городе Каменск-Шахтинский.

«В результате происшествия пятеро рабочих получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, где им оказывается необходимая помощь», — отмечается в заявлении.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда. В настоящее время сотрудники СК проводят следственные мероприятия — устанавливают причины пожара и все обстоятельства.

9 марта на складе в Краснодаре произошел крупный пожар, площадь которого составила 2500 квадратных метров. На месте происшествия работали 53 сотрудника экстренных служб, которые задействовали 11 единиц специальной техники. Информация о пострадавших не поступала. Тем не менее случаем заинтересовалась прокуратура, которая организовала проверку.

