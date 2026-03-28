Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение в ДагестанеПереговоры о мире на Украине
Культура

Русский дом в Праге провел концерт после атаки коктейлями Молотова

Policie CR

Русский дом в Праге, несмотря на нападение, которое накануне было совершено на здание. Об этом руководство организации сообщило в Telegram-канале.

На концерт, проведенные после атаки коктейлями Молотова, пришли представители дипломатических миссий других стран, общественных организаций, любители русской культуры, чешские граждане и проживающие в Чехии россияне.

«Программу «Русская песня сквозь времена» без преувеличения можно назвать уникальной по наполнению. В ней гармонично объединились произведения совершенно разных жанров: романсы, народные, бардовские песни, мелодии советских и нынешних времен», — рассказали в Русском доме.

Концертная программа стала завершающим мероприятием акции «Дни российской культуры».

Русский дом, расположенный в пражском районе Дейвице, подвергся нападению вечером 26 марта. Руководитель учреждения Игорь Гиренко рассказал, что неизвестные забросали здание бутылками с зажигательной смесью. Всего злоумышленники использовали шесть коктейлей Молотова, из них сработала половина.

По данным новостного портала DNES.cz, сотрудники правоохранительных органов Праги начали расследование инцидента. В данный момент полиция ищет исполнителей атаки.

Комментируя ситуацию, в посольстве России в Чехии объявили о намерении направить ноту в министерство иностранных дел республики. Российские дипломаты потребуют усилить меры безопасности в отношении объектов недвижимости РФ и сотрудников.

Ранее нападение на Русский дом в Праге назвали террористическим актом.

 
Теперь вы знаете
Как «хакнуть» знакомство: какие вопросы задать, чтобы получить максимум от общения
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!