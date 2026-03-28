Русский дом в Праге провел концерт после атаки коктейлями Молотова

В Русском доме в Праге провели концерт, несмотря на недавнее нападение

Русский дом в Праге, несмотря на нападение, которое накануне было совершено на здание. Об этом руководство организации сообщило в Telegram-канале.

На концерт, проведенные после атаки коктейлями Молотова, пришли представители дипломатических миссий других стран, общественных организаций, любители русской культуры, чешские граждане и проживающие в Чехии россияне.

«Программу «Русская песня сквозь времена» без преувеличения можно назвать уникальной по наполнению. В ней гармонично объединились произведения совершенно разных жанров: романсы, народные, бардовские песни, мелодии советских и нынешних времен», — рассказали в Русском доме.

Концертная программа стала завершающим мероприятием акции «Дни российской культуры».

Русский дом, расположенный в пражском районе Дейвице, подвергся нападению вечером 26 марта. Руководитель учреждения Игорь Гиренко рассказал, что неизвестные забросали здание бутылками с зажигательной смесью. Всего злоумышленники использовали шесть коктейлей Молотова, из них сработала половина.

По данным новостного портала DNES.cz, сотрудники правоохранительных органов Праги начали расследование инцидента. В данный момент полиция ищет исполнителей атаки.

Комментируя ситуацию, в посольстве России в Чехии объявили о намерении направить ноту в министерство иностранных дел республики. Российские дипломаты потребуют усилить меры безопасности в отношении объектов недвижимости РФ и сотрудников.

Ранее нападение на Русский дом в Праге назвали террористическим актом.