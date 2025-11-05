Трамп привлек почти $2 млрд на свои внутренние проекты

Axios: Трамп привлек почти $2 млрд на свои проекты, включая ремонт Белого дома

Президент США Дональд Трамп привлек от корпоративных доноров почти $2 млрд на свои внутренние проекты, включая ремонт Белого дома и празднование 250-летия страны. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что до Трампа ни один американский президент не собирал столько денег так быстро на самые разные цели. По словам источника, республиканец не намерен останавливаться на достигнутом.

«Он занимается этим с момента вступления в должность и не собирается останавливаться», — поделился собеседник издания.

В настоящее время в Белом доме, по требованию Трампа, активно идут работы по обновлению отделки, добавлению новых элементов. Глава государства ранее заявлял, что рядом с резиденцией будет построен бальный зал за $200 млн.

Также президент хочет поменять арку на Арлингтонском мемориальном мосте в Вашингтоне. Предполагаемая стоимость арки — $100 млн. По словам источника, Трамп выбрал самую большую золотисто-белую арку.

Ранее Трамп призвал сторонников оказать ему финансовую поддержку.