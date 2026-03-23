Число погибших при пожаре в московской квартире выросло до четырех

Прокуратура: после пожара на Николоямской в больнице умер еще один пострадавший
Telegram-канал «ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ»

Число погибших при пожаре в квартире жилого дома на улице Николоямская в Москве выросло до четырех. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что один из пострадавших скончался в медицинском учреждении.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

Пожар произошел 23 марта. По делу задержан цирковой артист Евгений Чернов, в квартире которого началось возгорание.

Сообщалось, что на втором этаже дома загорелся диван, причиной стала непотушенная сигарета. Сам Чернов успел покинуть квартиру, однако несколько человек, находившихся этажами выше, спасти не удалось.

По данным оперативных служб, в результате пожара пострадали четыре человека. В МЧС России сообщили, что спасли 19 жильцов дома, среди них — пять детей.

До этого мужчина выпал из окна во время пожара в многоэтажке на Пресненском Валу в Москве. Во время возгорания дым и огонь быстро распространились по этажам, поэтому люди вышли на балконы. Также поступил и пострадавший.

Ранее в лифтах московского элитного небоскреба пошел дождь из кипятка.

 
