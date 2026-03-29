В Московской области загорелась кровля жилого дома

IZ: в Жуковском огонь полностью охватил кровлю жилого дома

В Жуковском Московской области загорелась крыша жилого дома. Об этом сообщает газета «Известия».

«Огонь полностью охватил кровлю. По словам местных жителей, очаг возгорания находился на одном из балконов, а после перекинулся на крышу», — сказано в посте.

Других подробностей, в частности, информации о пострадавших, не приводится. Комментариев от МЧС столичного региона пока нет.

По информации агентства «Москва», речь идет о доме на улице Фрунзе. Уточняется, что проводится эвакуация жильцов.

До этого Telegram-канал Baza сообщал о возгорании на стройке элитного жилого комплекса «Шагал» на юге Москвы. На момент публикации сведений о пострадавших в результате происшествия нет. Канал отметил, что площадь распространения огня — 50 квадратных метров.

Накануне в городе Хотьково Московской области начался пожар в квартире. В результате не выжила годовалая девочка. Следственные органы возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ. В качестве наиболее вероятной причины пожара рассматривается неосторожное обращение с огнем.

Ранее россиянка получила срок за то, что двое ее детей не выжили в пожаре.

 
